"За життя"? Жизнь есть и у рабов, но какая жизнь? - Смешко о политической деятельности Медведчука. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Смешко рассказал, что во время президентских выборов к нему обращались представители всех избирательных штабов, кроме "Оппозиционного блока".

"По определению с ним (оппоблоком. - Ред.) никаких переговоров быть не может. Меня спрашивают об отношениях с Виктором Медведчуком. Я впервые о нем узнал в 2000-м году, когда он был первым заместителем главы Верховной Рады. Но после войны и аннексии Крыма, политическая деятельность Медведчука фактически является продолжением российской линии, но уже внутри украинского государства", - заявил глава партии "Сила и честь".

"Фактически сейчас, политическая сила "За життя" предлагает: "Да, что вы, тарифы? - Давайте газ дешевле вам дадим, давайте признаем "ДНР" и "ЛНР", как равноправных партнеров на переговорах. Давайте изменения в конституцию введем, что у нас регионы смогут останавливать внешнеполитический вектор и забудьте про европейское развитие". "За життя"? Жизнь есть и у рабов, но какая жизнь?" - отметил Смешко.

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Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.