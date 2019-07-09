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09.07.19 16:41

"Ви й#бу дались?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву обговорювати збирались? Який нах#й телеміст?!" - журналист Скрыпин. ВИДЕО

Украинский журналист Роман Скрыпин категорически отвергает идею телемоста, которая была предложена телеканалом Россия и украинским NewsOne. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Скрыпин сказал в блоге на своей странице в youtube.

"Ви й#бу дались, бл#дь?! Неполітичні питання? Ви ціни на моркву, на картоплю обговорювати збирались? Проїзд в харківському метро, київському метро, московському метро, в Санкт-Петербурзі і в Єкатеринбурзі? Які неполітичні питання?! Ніх#я шо ви... Бл#дь, сука, в нас війна, ви ворог, ви напали на нас", - обращается к россиянам Скрыпин в нецензурной форме. 

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