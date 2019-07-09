"Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовал на своей странице в Facebook Анатолий Качур.



На записи видно как полицейский бьет задержанного дубинкой, а потом приказывает ему приседать. Тот подчиняется и делает приседания, под указания полицейского о том, как правильно это делать.

"Ямпольское отделение полиции... патрульные Семчук и Бышинская, а прикрывает все нач. полиции взяточник Милевский. И это не одиночный случай над гражданами Ямполя и Ямпольского района", - пишет автор в комментарии к записи.

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