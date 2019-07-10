Даже при Ющенко Минобороны имело планы войны против НАТО, а восток Украины весь был "голый", - Смешко. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"В 1999 году, начало моих проблем на должности руководителя военной разведки, было когда на коллегии Минобороны президент Кучма зачитал, что военная разведка стала самостоятельным органом государства, которая дает альтернативную, часто намного более эффективную информацию чем СБУ. После этого вторая проблема возникла, 2000 год, совещание с присутствие президента, министр обороны (генерал Александр Кузьмук. - Ред.), начальник Генерального штаба (Владимир Шкидченко. - Ред.), секретарь СНБО касательно стратегического плана применения Вооруженных сил Украины. Я выступил против министра обороны, начальника Генерального штаба, сказавши, как можно думать про два локальных конфликта на Западе, против двух государств, наших соседей - членов НАТО. Первый выстрел пограничника - это 5 статья НАТО и мы воюем. У нас же оборонная доктрина, у нас же полностью Восток весь голый", - рассказал политик.

"Если оборонная доктрина - это периметр, это передислокация всех войск. Министр обороны, начальник Генерального штаба становяться врагами... Они были недовольны такой позицией. Даже министр обороны при президенте Ющенко имел точно такие же планы. Которые все время выступали и сейчас себя евроатлантистами (называют), только эти министры забывают, что всегда есть у офицера и у государственного деятеля, если он не согласен, подать в отставку. Я был не согласен с этим, я не поставил подпись под этим планом. А кроме того, после "кассетного скандала" я был удивлен, что руководство СБУ тех времен поддерживает контакты с лидерами организованной международной преступной группы, против каких мы с разрешения президента Кучмы работали с западными спецслужбами", - подчеркнул Смешко.

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Полную версию интервью с Игорем Смешко "Невозможно выпросить мир у агрессора, который тебя сильнее, его можно только завоевать" смотрите ЗДЕСЬ.