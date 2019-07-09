Четверо бойцов ВСУ получили ранения, один - боевое травмирование в результате вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал украинские позиции вблизи Широкино (из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия), Ломакино (из артиллерийской системы калибра 122 мм), Водяного (из артиллерийских систем калибра 122 мм и автоматических гранатометов соответственно), Новомихайловки (из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия), Песков (из противотанкового ракетного комплекса).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза - в районе Травневого (из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), дважды - Новолуганского (из минометов калибра 82 мм), Зайцево (из миномета калибра 82 мм).

Уточняется, что вследствие вражеских обстрелов 4 военнослужащих получили ранения и 1 - боевое травмирование.

"На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 июля вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь нет.

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