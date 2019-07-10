"В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны", - жители оккупированного Севастополя о поездках за границу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, большинство опрошенных заявили, что не были за границей ни разу за последние пять лет. Те кто был, пользовались украинскими документами, которые значительно упрощают процедуру пересечения границ.

По данным государственной миграционной службы Украины, более 166 тысяч крымчан, получили украинские загранпаспорта уже после российской аннексии полуострова. Большинство документов были выданы недалеко от админграницы - в Херсонской области.

Среди тех, кто ограничен в выезде российские военные из окупационного контингента и коллаборанты, сотрудничавшие с оккупантами во время аннексии полуострова.

"В Украину мне нельзя. До границы и больше меня не найдут. Я командир роты самообороны и я уже в списках СБУ давным-давно", - говорит один из предателей.

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