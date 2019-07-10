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10.07.19 13:23

С украинским воином Владиславом Локтионовым, погибшим на Донбассе, простились в Днепре. ВИДЕО

Сегодня, 10 июля, в городе Днепр состоялось прощание с Владиславом Александровичем Локтионовым, 1976 года рождения, солдатом, военнослужащим 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 7 июля вечером во время выполнения боевого задания от осколочных ранений, полученных в результате обстрела взводного опорного пункта вблизи пгт Пивденное в районе оккупированной Горловки Донецкой области.

Об этом говорится в сюжете ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

Владислав Александрович Локтионов родился 07.10.1976 года. До войны работал в ООО "Сантехбуд". В июле 2015 г. был мобилизован в качестве добровольца, гранатометчик 92-й отдельной механизированной бригады, 1-й батальон, противотанковый взвод. В мае 2016 г. у понтонной переправы вблизи села Лобачево Новоайдарского района Луганской области перебрался на другой берег реки, чтобы забрать оттуда лодку, но был захвачен наемниками РФ.

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27.12.2017 был освобожден из плена, судился с военной частью, которая уволила его "за самовольное оставление места службы". В мае 2019 г. вернулся на службу.

У него остались мать и сын.

С украинским воином Владиславом Локтионовым, погибшим на Донбассе, простились в Днепре 01

Украинский воин Владислав Локтионов.

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