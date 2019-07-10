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10.07.19 13:28

Метадон, кокаин, опий и каннабис: СБУ заблокировала масштабный сбыт наркотиков и психотропов на общую сумму 2 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры заблокировали масштабный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Украины, часть из которых была ввезена контрабандой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заказы на получение "товара" принимались через интернет и направлялись клиентам по всей Украине.

Во время проведения санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта производства, жителя Новомосковска, правоохранители обнаружили почти семьсот пятьдесят граммов метамфетамина, триста граммов метадона, двадцать пять граммов кокаина, тридцать граммов амфетамина, шестьдесят граммов опия экстракционного, более полутора килограмма каннабиса, специальное оборудование для взвешивания и фасовки "товара".

Метадон, кокаин, опий и каннабис: СБУ заблокировала масштабный сбыт наркотиков и психотропов на общую сумму 2 млн грн 01

Изъятые наркотики направлены на экспертизу. Их ориентировочная стоимость по ценам "черном рынке" составляет более двух миллионов гривен.

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Фигуранта дела задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины, ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Метадон, кокаин, опий и каннабис: СБУ заблокировала масштабный сбыт наркотиков и психотропов на общую сумму 2 млн грн 02

Злоумышленнику избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест.

Метадон, кокаин, опий и каннабис: СБУ заблокировала масштабный сбыт наркотиков и психотропов на общую сумму 2 млн грн 03

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Метадон, кокаин, опий и каннабис: СБУ заблокировала масштабный сбыт наркотиков и психотропов на общую сумму 2 млн грн 04
Фото: пресс-служба СБУ

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