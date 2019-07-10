У канцлера ФРГ Меркель в третий раз за месяц случился приступ дрожи во время публичного мероприятия. ВИДЕО

На этот раз Меркель начала дрожать во время исполнения национальных гимнов Финляндии и Германии. Сегодня в Берлина она принимает с воинскими почестями финского премьер-министра Антти Ринне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на запрос агентства dpa ответил, что "федеральный канцлер чувствует себя хорошо, и переговоры с финским премьер-министром идут, как запланировано".

Сама Ангела Меркель так прокомментировала случившееся: "Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться. Я все еще перерабатываю аналогичный случай, происшедший в начале июня во время приема президента Украины Владимира Зеленского. Этот процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс налицо".

Это уже третий подобный случай за почти три недели. Через 9 дней после приема Зеленского, у Меркель случился приступ дрожи на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по случаю назначения нового министра юстиции Кристине Ламбрехт.

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Приступ во время визита Зеленского Меркель объяснила сильной жарой и обезвоживанием. После рецидива через 9 дней она лишь сказала: "Я уверена, что как эта реакция произошла, так она и уйдет". Канцлер не ответила на вопрос о том, чем вызвано ее состояние и консультировалась ли она у врача. Беседую с журналистами в ходе саммита G20 в Осаке, Меркель сказала, что понимает причину таких вопросов, однако подчеркнула, что "ей особо нечего скрывать", и чувствует она себя хорошо.

На предстоящей неделе Ангеле Меркель исполнится 65 лет.

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