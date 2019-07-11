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11.07.19 11:41

Годунок передумал подавать в суд на Зеленского: "Это маленькое недоразумение, его окружение подало ему неправдивую информацию, президент разберется". ВИДЕО

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок отказался от намерения подавать в суд на Президента Украины Владимира Зеленского и назвал недоразумение вчерашнюю ситуацию, когда Зеленский выгнал его из зала, назвав разбойником.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, об этом Годунок рассказал в специальном видеообращении.

"Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что сегодня, кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт - это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет... Я не иду в СБУ, я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Президент разберется в этой досадной ситуации в которую мы оба попали и соответственно среагирует и покажет, что никакой я не бандит", - сказал Годунок.

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