Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

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"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.

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Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина").

Ранее Стефанчук сообщал, что Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации.

Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).