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12.07.19 14:06

Парубий закрыл последнее пленарное заседание Верховной Рады VIII созыва. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Андрей Парубий закрыл последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Парубий объявил, что последняя сессия Верховной Рады VIII созыва закрывается 19 июля. По его словам, на следующей неделе, с 15 по 19 июля, депутаты еще должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

"Десятая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года. А последнее пленарное заседание десятой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва объявляю закрытым", - сказал спикер.

Во время закрытия сессии в сессионном зале парламента также присутствовали члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

После объявления о закрытии сессии в зале прозвучал гимн Украины. Также депутаты сделали групповое фото возле президиума и трибуны парламента.

Как отмечает издание, во время закрытия сессии в сессионном зале находилось, визуально, менее 100 депутатов.

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