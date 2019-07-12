"Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, называя приговор итальянской фемиды позорным и несправедливым.

"Это видео снято 2 мая 2014 года в Славянске. Гвардеец Виталий Маркив с первого резервного батальона, который потом стал батальоном имени генерала Кульчицкого, дружески, без агрессии, на свободном итальянском языке общается с итальянскими журналистами. Потом, после того, как его подразделение вместе с десантниками после боя и потери двух бойцов, заняло господствующую высоту над городом, он также поддерживал такие контакты по телефону. И прямо советовал итальянским репортерам не ехать в этот район из-за активных боевых действий и опасность. К сожалению, несколько итальянских журналистов не только стали формальными заявителями в этом уголовном деле, но и активными свидетелями обвинения в суде...Боротимемося далі", - пишет Шевченко в комментарии к видеозаписи.

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Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года.

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Виталий Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвинили в убийстве по предварительному сговору с группой лиц итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории. Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.