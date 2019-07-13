За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Соответсвующее видео выложил в Твиттере пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.
#Гиркин о потерях корпусов в последнее время и их боеготовности (спойлер: #всеплохо) https://t.co/PuTvJ0c8gc #роа pic.twitter.com/xviLkKkZMM— Necro Mancer (@666_mancer) 11 июля 2019 г.
По словам Гиркина, оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела "разрывают контракт". В строю остаются только воевавшие с 2014-15 гг., но их становится все меньше.