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13.07.19 13:40

За последние месяцы средние потери выросли в 3-4 раза, - террорист Гиркин о наемниках РФ на Донбассе. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин заявил о росте в 3-4 раза потерь среди наемников РФ за последние месяцы боев на Донбассе.

Соответсвующее видео выложил в Твиттере пользователь Necro Mancer, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Гиркина, оккупационные части на Донбассе испытывают серьезные проблемы с пополнением, поскольку новобранцы после первого же обстрела "разрывают контракт". В строю остаются только воевавшие с 2014-15 гг., но их становится все меньше.

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