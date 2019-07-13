Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства. ВИДЕО

Глава государства поручил направить в Измаил вневедомственных аудиторов для проверки Дунайского пароходства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Речники просят, с учетом сложной ситуации, сложившейся в пароходстве, провести независимую комплексную проверку УДП с отстранением на этот период от должности руководителя предприятия Чалого. Работники пароходства готовятся к акции протеста - останавливать суда, курсирующие на Дунае - в связи с длительным игнорированием их требования руководством ведомства. Речники просят не привлекать к аудиту ревизоров Мининфраструктуры", - сказала журналистка Елена Ходарченко, которая во время пребывания Зеленского в Одессе передала главе государства письмо от имени речников.

Президент поручил организовать в ближайшее время вневедомственную комплексную аудиторскую проверку ЗАО "Украинское дунайское пароходство".

Как сообщает местное издание Одесса-медиа, длительное время руководство Министерства инфраструктуры Украины игнорирует факт причастности администрации УДП к коррупционным преступлениям и масштабному разворовыванию активов, что привело, в том числе, к задержкам в выплате зарплат. В результате, коллектив предприятия уже доведён до такого состояния, что готов даже останавливать движение судов на Дунае, чтобы привлечь внимание европейских стран к своему кризису.

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