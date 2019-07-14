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14.07.19 00:55

Офис президента выложил видео купания Зеленского в Черном море. ВИДЕО

Владимир Зеленский и команда Офиса президента поплавали в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Офиса.

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"Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море", - говорится в подписи к видео.

Напомним, во время визита в Одессу 13 июля Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов.

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