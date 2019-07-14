Два человека задержаны по подозрению в угрозе убийством кандидату от "Слуги народа" по 190-му округу Жмеренецкому. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Новини. Хмельницький", на своей странице Алексей Жмеренецкий написал:

"Сегодня, 13 июля 2019 года, у моего избирательного штаба в городе Шепетовка ко мне подошли два человека и угрожали мне убийством, если я не сниму свою кандидатуру с избирательной кампании. Я четко понимаю, что таким образом на меня оказывается давление моими оппонентами".

Согласно тексту заявления в полицию, инцидент произошел 13 июля 2019 в 16:10 по адресу: Хмельницкая обл., г.. Шепетовка, ул.Островского, 6 (возле дома быта). К Алексею подошли двое неизвестных мужчин, которые представились "представителями криминального мира" и высказали угрозу физической расправой в случае, если он не откажется баллотироваться кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному одномандатному округу №190. На просьбу объяснить, кого именно представляют эти лица, они ответили, что "верхушку криминального мира".

"Этих людей я видел впервые, они достаточно серьезно и убедительно высказались с угрозой, поэтому я считаю, что существуют реальные основания для опасения за безопасность моей жизни и здоровья", - сказал кандидат.

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Как сообщили в штабе кандидата, в связи с инцидентом, в Шепетовку уже прибыл начальник ГУНП в Хмельницкой области, полковник полиции Василий Виконский.

В настоящее время удалось установить номерные знаки авто и его владельца, на котором приехали мужчины, угрожавшие Алексею, а также получить видео с камеры наблюдения, на которой зафиксирован сам инцидент. Посмотреть его можно ниже. Избирательный штаб Алексея Жмеренецкого просит обратиться в полицию, если вам удастся узнать мужчин.

Обновлено: Согласно информации пресс-службы Жмеренецкого, полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в угрозах кандидату в депутаты.