ВАЗ и BMW столкнулись на Московском проспекте в Харькове, погиб пассажир, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что по адресу произошло столкновение двух автомобилей. В результате происшествия водителя ВАЗ и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья второго пострадавшего врачи оценивают как стабильное.

Следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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