Сырский вручил Народному Герою Украины Улитенкову премию ко Дню украинского миротворца. ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ

Ко Дню украинского миротворца командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский вручил главному старшине одного из батальонов отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского Сергею Улитенкову денежный сертификат на 5000 гривен.

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Напомним, что сегодня, 15 июля, отмечают День украинских миротворцев. Этот праздник установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, которые под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в "горячих точках" планеты.

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