"Ты - наглый хам, тунеядец и бездельник. Я тебе, мордовороту, деревья буду вырубывать?", - Колесников проводит встречу с избирателями. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент встречи Колесникова с избирателями опубликовал блогер Денис Казанский. Видимо, вопрос к кандидату в нардепы касался вырубки деревьев. Колесников в ответ начал оскорблять задавшего вопрос.

"Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь – я к тебе поеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это! А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению, ты наглый хам, вот и все... А то я тебе деревья поеду.. Тебе, мордовороту, деревья буду вырубывать", - сказал Колесников.

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