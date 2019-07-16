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16.07.19 13:39

Зеленский сегодня встретится с Кучмой и со всеми представителями рабочих групп в ТКГ. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сегодня, 16 июля, проведет встречи со всеми представителями рабочих подгрупп в Трехсторонней контактной группе, а также с представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина,об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве.

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"Я только что встречался с руководителем политической подгруппы – Романом Безсмертным. Сегодня еще будет встреча с представителем Украины в ТКГ Кучмой. И все направления, включая Лутковскую (рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам. – Ред.), будут иметь возможность доложить главе государства, и будут наработаны конкретные решения", - сказал он.

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Напомним, встреча Трехсторонней контактной группы в Минске запланирована на 17 июля.

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