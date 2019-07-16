Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил замглавы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Этот вопрос обсуждался с Суроковым во время встречи советников лидеров государств в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 12 июля.

"Нам не хватает решения, которое не может достичь минская группа, относительно демонтажа оборонительных структур. Наша задача была убедить российскую сторону. И Владислав Сурков взял на себя обязанность, как они называют, повлиять на ту сторону, чтобы это сооружение было разблокировано", - отметил Пристайко.

Также он добавил, что технические вопросы по реконструкции моста обсуждаются Трехсторонней контактной группой в Минске.

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж