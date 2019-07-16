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16.07.19 15:22

"С полицией нормально. Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - житель демилитаризованной зоны в Станице Луганской. ВИДЕО

Жители демилитаризованной зоны в Станице Луганской отмечают хорошую работу украинских полицейских после разведения сил в этой части линии разграничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в сюжете программы "Полицейский фронт" на телеканале Эспрессо.

"С полицией нормально. Вот у меня - я на Лебединского живу... Приходят часто. Патруль ходит. Спокойнее стало", - говорит житель демилитаризованной зоны Валентин.

В демилитаризированную зону входит частный сектор окраин Станицы Луганской. 

"Во время отведения ВСУ, возник один вопрос, который касается нас - это 76 домов, оказавшихся в буферной зоне. Согласно минских договоренностей, никто не имеет права находиться в таких зонах с оружием. Там сейчас живет около 100 человек. Это на самом краю Станицы Луганской. Мы своих людей не бросаем и Национальная полиция будет выполнять свои задачи по охране общественного порядка", - рассказывает замминистра МВД Вадим Троян.

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