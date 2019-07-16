В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, - нет, - Ельченко в Совбезе ООН. ВИДЕО

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил во время заседания Совета Безопасности ООН относительно "языкового закона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Страна, которая приложила столько усилий к подавлению украинского языка и принудительному замещению его на русский, не имеет никакого права указывать нам, что делать. В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, нет ни одной украинской школы", - подчеркнул он.

Ельченко напомнил, что до аннексии в Крыму было 7 украинских и 15 крымскотатарских школ - теперь все украинские и половина крымскотатарских закрыты.

Представитель Украины назвал Россию лицемерной и такой, что не видит соломинки в глазу.

"Мы сами решим свои проблемы", - подчеркнул он.

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Также Ельченко заявил, что обсуждение языкового закона в Совете Безопасности является попыткой России отвлечь внимание, в частности от ее действий на Донбассе, где Россия 5-й год подряд нарушает режим прекращения огня.

"Россия преследует свои агрессивные цели в Украине. Ухудшается ситуация на Донбассе, не прекращена оккупацию Крыма, украинских граждан Москва и дальше использует в качестве заложников в войне против Украины, несмотря на обязательные решения международных судов - она их не выполняет. Россия и дальше отрицает, что она участвует в этом конфликте, но несмотря на это разжигает и разжигает его",- резюмировал Ельченко.

Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного,который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

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Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.