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16.07.19 21:03

В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, - нет, - Ельченко в Совбезе ООН. ВИДЕО

Попытки поставить украинский языковой закон на обсуждение Совета Безопасности ООН являются лицемерием со стороны России, которая прилагала много усилий для подавления украинского языка.

Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил во время заседания Совета Безопасности ООН относительно "языкового закона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

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"Страна, которая приложила столько усилий к подавлению украинского языка и принудительному замещению его на русский, не имеет никакого права указывать нам, что делать. В Австралии, Аргентине, Словакии есть украинские школы, а в России, где живет почти 7 млн украинцев, нет ни одной украинской школы", - подчеркнул он.

Ельченко напомнил, что до аннексии в Крыму было 7 украинских и 15 крымскотатарских школ - теперь все украинские и половина крымскотатарских закрыты.

Представитель Украины назвал Россию лицемерной и такой, что не видит соломинки в глазу.

"Мы сами решим свои проблемы", - подчеркнул он.

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Также Ельченко заявил, что обсуждение языкового закона в Совете Безопасности является попыткой России отвлечь внимание, в частности от ее действий на Донбассе, где Россия 5-й год подряд нарушает режим прекращения огня.

"Россия преследует свои агрессивные цели в Украине. Ухудшается ситуация на Донбассе, не прекращена оккупацию Крыма, украинских граждан Москва и дальше использует в качестве заложников в войне против Украины, несмотря на обязательные решения международных судов - она их не выполняет. Россия и дальше отрицает, что она участвует в этом конфликте, но несмотря на это разжигает и разжигает его",- резюмировал Ельченко.

Напомним, делегация РФ созвала 16 июля заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного,который сегодня вступил в силу. Заседание назначено на 17:00 по киевскому времени.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

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Украинская делегация последовательно заявляет, что в функции Совета Безопасности ООН входит прежде всего поддержание международного мира и безопасности, и функционирование украинского языка в Украине никак не входит в эту категорию.

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