Украина готова провести обмен удерживаемыми лицами в любой момент, - Денисова. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице в Facebook омбудсмена.

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Денисова напомнила, что обменялась списками политзаключенных с уполномоченной по правам человека РФ и готова к продолжению диалога.

"Идет процесс договоренностей. Как в Минском формате, так и в нормандском формате встретились советники президентов в Париже, после этого замглавы Офиса Президента Украины заявил о том, что есть намерения по обмену. Мы обменялись списками с уполномоченной по правам человека РФ удерживаемых лиц и мы готовим этот вопрос со стороны гуманитарного права, международных гуманитарных норм. Поэтому мы готовы в любой момент, Украина", - заявила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы обратимся к руководителям наших стран с просьбой о помиловании ряда осужденных, - Денисова после встречи с Москальковой

Отвечая на вопрос, могут ли быть помилованы украинские военнопленные моряки, она отметила, что о них речь не идет.

"Это не связанные вещи, и они не связаны с нашими моряками. У нас есть 150 человек - удерживаемых лиц, граждан Украины в российских тюрьмах, а есть 35 человек, которых мне предоставила госпожа Москалькова - удерживаемых граждан России в исправительных учреждениях в Украине. Речь шла об этих лицах, фамилии я пока не буду разглашать", - отметила украинский омбудсмен.

Напоминаем, 16 июля заместитель руководителя Офиса Президента Вадим Пристайко сообщил, что дипломатические советники Нормандского формата на встрече 12 июля договорились о проведении в течение месяца обмена определенного количества пленных.