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17.07.19 10:59

"Координаты есть?", - "Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли", - бойцы 53-й бригады обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 53-й бригада обнаружили и уничтожили позиции оккупантов возле Горловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет волонтер Юрий Мысягин. По его словам, это уже вторая успешная операция украинских воинов возле Горловки.

"Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха... Три из трех легли прямо по цели. А второй ( видео 0:27 ) точно в "десятку", - пишет Мысягин в комментарии к видео и рассказывает о диалоге военных перед атакой:

- Оттуда по нашему левому флангу работают?
- Координаты есть?
- Вот на планшете. И видео хорошее есть. "Птицей" сняли. Мы на низкой высоте над ними прошли.
- У Вас там все готово?
- Всегда готовы, как "пионеры".
- Деревья не помешают?
- Постараемся завести прямо по цели.
- Давай по минимуму. Без лишнего расхода.

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