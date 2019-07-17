"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили": родные украинских моряков приехали на суд в Москву. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Euronews".
Вопрос о продлении их ареста рассматривает Лефортовский суд, на заседании которого разрешено присутствовать родственникам задержанных.
"Единственный расчёт был на то, что мы приедем и их увидим, на то, что мы сможем пытаться при них не плакать и поддержать, сказать, что мы их ждём и верим в то, что правда восторжествует, их вернут и всё будет хорошо. Хотя бы на то, чтобы увидеть и поддержать их. А надежды на то, что их отпустят... в это не верится, просто не верится. Потому что много информации было по этому поводу, и многие политики, как говорится, зарабатывают на этом", - считает Ирина Будзыло, жена мичмана Юрия Будзыло.
"Одно единственное, о чём мы просим, чтобы их отпустили", - сказал отец механика Сергея Чулибы, Роман. "Чтобы мы смогли просто забрать своих детей домой, на свою родину", - продолжает мать арестованного Любовь Чулиба.
"Хорошие наши ребята оказались там ни за что ни про что. Ничего плохого не сделали, ничего не нарушили", - утверждает мать матроса Юрия Безъязычного, Алина Безъязычная.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".