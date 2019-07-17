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17.07.19 12:26

Минимальная зарплата в 2020-м может достичь 5500 грн, средняя – до $620 в течение 2 лет, - Гройсман. ВИДЕО

Уже в следующем году минимальная заработная плата в Украине может вырасти до 5500 грн.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссілкой на Еспресо.TV.

"У нас всегда будет выбор в недалеком будущем: либо мы опираемся на реальные возможности экономики и я вижу, что в следующем году минимальная зарплата будет не 4173 грн, а будет 5500 грн, средняя заработная плата за 1,5 года – до 2 лет будет $620, или кто-то включит печатный станок, начнет разгонять инфляцию, делать разовые подачки и заведет страну в дефолт или в финансовый кризис", - сказал Гройсман.

Глава правительства подчеркнул, что его прогнозы основываются на показателях украинской экономики.

"На что мы опирались, опираемся сегодня и должны опираться в будущем - на реальное положение национальной экономики", - сказал Гройсман.

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