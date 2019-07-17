Через одну встречу советников состоится встреча лидеров нормандской четверки, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Президент подчеркнул, что "нормандский формат" не работал два года.

"12 июля была первая встреча представителей. Договорились, что будет еще одна встреча - уже более существенная. И через одну встречу будут пытаться встретиться четыре лидера - это президент Украины, президент России Владимир Путин, это будет Ангела Меркель и президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. Я думаю, что таким образом мы приблизимся к дипломатическому решению этого вопроса", - отметил Зеленский.

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Зеленский сказал, что не знает, почему бывшая власть не останаила войну.

"Я не знаю всех оснований, условий - почему они этого не хотели, почему они это тормозили. При этом общались они с президентом Российской Федерации очень много раз, я знаю об этом из разных источников", - отметил Зеленский.

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