Обмен всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте начнем с моряков, - Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным. ВИДЕО

Об этом Зеленский сообщил на видео, размещенном на странице Офиса Президента в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Российской Федерации мне сказал, что видит решение вопроса пленных всех на всех. Я ему откровенно сказал, что всех на всех я - с радостью, но есть одна ситуация. Список наших всех, тех ребят, которые находятся именно на временно оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, которые контролируют сейчас наши временно оккупированные территории", - сказал Зеленский.

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"Поэтому всех на всех мы обязательно сделаем, но давайте сначала вернем всех тех, кто есть в России, есть в Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, что это нормальный шаг для возобновления диалога, и реальный сильный шаг к тому, чтобы прекратить войну, - подчеркнул президент.

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