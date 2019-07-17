Единственным реальным конкурентом Грановского на 169 округе в Харькове является Куницкий, который сейчас в процессе отказа от второго гражданства,- Зеленский. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео с президентом опубликовал UA:Перший. Харків.

Комментируя ситуацию с кандидатом от "Слуги народа" на 169 округе (г. Харьков) Александром Куницким, который имеет двойное гражданство ( в сети опубликованы сканы его израильского паспорта), президент Украины отметил: "Он сдал паспорт. Мне так сказали. Мне сказали, что он обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт. По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Если у него есть двойное гражданство. Я думаю так. Если у него есть. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не сдал, то он не может быть депутатом.

Зеленский продолжил: "Но вы же понимаете против кого он. Против кого? (спросил у журналистки, которая ответила, что "там много людей). "Нет, - продолжил президент, - есть два соперника"

На реплику журналистов о том, что это господин Грановский и господин Кирш, Зеленский сказал "Правильно".

Зеленский продолжил: "Ну давайте с Вами проговорим. Хотите вместо этого человека Грановского? У меня к Вам простой вопрос. Я не решаю и Вы не решаете. Вернее, Вы решаете, но не только Вы. Люди решают. Харьковчане решают. Хотите вместо этого парня, который еще не сдал паспорт или там в процессе, не знаю, не владею информацией, хотите вместо него, я у Вас как у харьковчанки спрашиваю, хотите Грановского? Там единый конкурент. Я уверен, что есть много людей, которые лучше всех этих кандидатов. Но вопрос такой у меня. Вопрос не в этом. Если решается у Вас судьба и есть два человека. Хотите вместо этого человека, которго Грановский сбивает. Вы же знаете это делается. Это правда. За большие деньги".

"Вот и все. Все очень просто. У вас может победить господин Грановский", - резюмировал Зеленский.