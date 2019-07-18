"Меня хотели использовать как технического кандидата": Мосийчук снялся с парламентских выборов и заявил, что его хотели подкупить люди Кононенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Мосийчука, опубликованное в Facebook.

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"Я решил снять свою кандидатуру на 94-м округе на досрочных выборах. Это решение обусловлено очень многими вещами. Первое и, наверное, самое странное для вас: я не собирался участвовать в выборах на 94-м округе", – сказал Мосийчук.



Нардеп сообщил, что после выхода из Радикальной партии он планировал участвовать в выборах на округе в Полтавской области.



"Но из-за того, что Радикальная партия на одном из округов выставила человека, которого я очень уважаю – Гребенковского городского голову Виталия Колесниченко, из-за того, что я 148-й округ готовил под выборы Игоря Линчевского, которого должна была выдвигать та же Радикальная партия, я решил не участвовать в выборах. Но на меня вышли жители Василькова и люди, которых я знаю не один год и предложили выдвинуться на выборах техническим кандидатом [нардепа от Блока Петра Порошенко] Игоря Кононенко. Для меня это была двойная обида. Во-первых, я считаю себя самодостаточным украинским политиком, которому верили и верят сотни тысяч или даже миллионы украинцев. Во-вторых, из-за того, что Кононенко непосредственно причастен к аресту моему в стенах украинского парламента по сфабрикованному уголовному делу, которое организовал бывший президент Порошенко, бывший генпрокурор Виктор Шокин и тогдашний спикер парламента Владимир Гройсман", – сказал Мосийчук.

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По словам депутата, он решил "приложить максимальные усилия, чтобы Кононенко не стал нардепом и не ушел от уголовной ответственности".



Он заявил, что ему предлагали "мочить" другого кандидата по 94-му округу, блогера и журналиста "1+1" Александра Дубинского. Также он заявил, что ему предлагали участвовать в антирекламе канала "1+1" и дискредитации других кандидатов.



Кроме того, по словам Мосийчука, Ирина Наконечная, которая, как он заявил, работает в предвыборной кампании Кононенко, заплатила за него взнос при регистрации кандидатом.



"Когда дело дошло до регистрации, я умышленно сказал Наконечной, что у меня нет денег для уплаты взноса за регистрацию. Тогда она, взяв деньги в штабе Кононенко, прибыла в филиал "Ощадбанку" и в присутствии моего юриста и моих помощников уплатила этот взнос, хоть он и был внесен. Этот факт был задокументирован", – сказал политик.



Позже, как он заявил, на него "вышел" председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько, у них состоялось три встречи.



"На третьей встрече лично Манько в присутствии Наконечной, своей и моей охраны сделал мне предложение: "Мы даем $20 тыс., после того как ты снимешься с выборов". Это предложение прозвучало, потому что на то время они поняли, что играть на стороне Кононенко против других кандидатов я не буду, что мое участие в выборах забирает голоса только у Кононенко, вредит только Кононенко... Кроме того, Манько сказал: "Бери $20 тыс., мы еще $10 тыс. можем дать, бери свою молодую жену и поезжай куда-то на недельку-две отдохни", – сказал Мосийчук.

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Мосийчук заявил, что подготовил ряд заявлений в Госбюро расследований и полицию.