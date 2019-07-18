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18.07.19 12:02

Бойцы 3-го ОП спецназначения установили на Говерле мемориальную табличку с именами погибших 15 июля 2014 года воинов разведгруппы полковника Коваленко. ВИДЕО

Бойцы 3-го отдельного полка спецназначения имени Святослава Храброго поднялись на Говерлу и установили там мемориальную табличку с именами погибших во время минометного обстрела 15 июля 2014 года в селе Провалье бойцов разведгруппы полковника Юрия Коваленко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, участие в памятной акции приняли выжившие в том бою бойцы.

15 июля 2014 года группа собралась для планирования нового боевого выхода в селе Провалье близ Свердловска, это была крайняя точка, занятая нашими войсками. Внезапно расположение подразделения было накрыто минометами противника - это был один из первых обстрелов. Одна из мин упала прямо между нашими бойцами. Восемь спецназовцев погибло на месте, еще один умер от ран 21 июля.

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