Зеленский заговорил на английском языке и обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО

Он записал соответствующее видеообращение в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - заявил он.

Зеленский отметил, что Украина докажет, что "является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами".

"Вместе с тем обращаюсь ко всем землякам, которые живут за пределами Украины. Делитесь этим видео, чтобы бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину! С предложениями можно уже сейчас обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Брауну", - отметил президент.

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