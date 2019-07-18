Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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00:20 "Сверка часов"
3:57 "Радикальный советник": как поступать с врагами
5:56 Мир с Россией: перспективы и пути достижения
11:13 Будущее ОРДЛО и наемников РФ: особый статус, русский язык, амнистия
12:42 Военный сценарий освобождения Донбасса и Крыма
15:43 Влияние России на Украину через каналы Медведчука: как ликвидировать угрозу
21:34 Деолигархизация медиа
26:05 Создание в парламенте комитета информационной безопасности: современный закон про СМИ
28:49 Запрет российских и пророссийских украинских медиа
30:55 Почему представители "Слуги народа" ходят на каналы Медведчука
35:34 Будущая коалиция: конфликт Зеленского и Вакарчука
38:45 Программа партии
42:58 О себе: как попал в команду Зеленского, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, партия "Укроп",
48:00 Работа в штабе Зеленского: медийка, социология, стратегия
51:33 Отношение к Майдану
59:00 Кирилл Вышинский
1:03:35 Электронная декларация
1:05:56 Война
1:07:12 Неочевидный прогноз