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18.07.19 18:05

Если будет ситуация, при которой ВСУ надо двигаться вперед, - Зеленский отдаст приказ, - советник президента Потураев. ВИДЕО

Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев рассказал в интервью о видении команды президента будущего Донбасса и Крыма, как покончить с агрессией России, пути решения информационных угроз со стороны медиа Виктора Медведчука, а также как разрабатывалась программа партии.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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5:56 Мир с Россией: перспективы и пути достижения
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15:43 Влияние России на Украину через каналы Медведчука: как ликвидировать угрозу
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26:05 Создание в парламенте комитета информационной безопасности: современный закон про СМИ
28:49 Запрет российских и пророссийских украинских медиа
30:55 Почему представители "Слуги народа" ходят на каналы Медведчука
35:34 Будущая коалиция: конфликт Зеленского и Вакарчука
38:45 Программа партии
42:58 О себе: как попал в команду Зеленского, Андрей Богдан, Кирилл Тимошенко, партия "Укроп",
48:00 Работа в штабе Зеленского: медийка, социология, стратегия
51:33 Отношение к Майдану
59:00 Кирилл Вышинский
1:03:35 Электронная декларация
1:05:56 Война
1:07:12 Неочевидный прогноз

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