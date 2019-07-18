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18.07.19 17:22

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ. ВИДЕО+ФОТО

18 июля 2019 года коннтрразведкой и следователями СБУ под процессуальным руководством главной военной прокуратуры пресечена разведывательно-подрывная деятельность агента ФСБ РФ.

контрразведка

Как сообщает Цензор.НЕТ, контразведчики установили, что житель Полтавской области, бывший сотрудник МВД Украины был завербован в 2014 году на территории оккупированного Крыма бывшими военнослужащими СБУ Николаем Путинцевым и Кириллом Симагиным, которые першли на службу к оккупантам.

Выполняя задания российской спецслужбы, агент собирал разведывательную информацию о деятельности украинских военных, национально-патриотических движений Полтавской области, передавал ФСБ списки мобилизационного резерва, добровольцев и волонтеров, принимавших участие в ООС.

Собранные сведения передавал за деньги по тайным каналам связи и при личных встречах на территории оккупированного полуострова и на территории РФ.

Контрразведка СБУ пресекла деятельность агента ФСБ РФ 01

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