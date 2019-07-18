"Мы очень болеем за "Голос", расстроены, что их рейтинги немного просели", - советник президента Потураев о будущей коалиции. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о будущей парламентской коалиции, с кем ее создавать, Потураев подчеркнул: "Ну очень болеем за "Голос". Публично об этом говорили. Вот. Прямо очень расстроены, что они чуть просели и оказались в этой зоне прохождения. Очень надеемся, что они наверстают и пройдут.".

Также Потураев заявил, что на личном уровне у Зеленского и Вакарчука нет конфликта.

"Какое-то не очень понимание, какое-то не очень совпдение", - подчеркнул Потураев.

Разговор о коалиции с 35 минуты