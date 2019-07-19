Полиция задержала злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области. ВИДЕО камер наблюдения
Сотрудники уголовной полиции Днепра задержали троих злоумышленников, взорвавших и ограбивших сегодня ночью банкомат в Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и отмечает, что главаря банды грабителей совсем недавно суд отпустил на свободу под залог.
"Суд Запорожской области два дня назад лидера этих гадов за ограбление банка отпустил из-под стражи за символический залог в 80 тысяч гривен. Уже сегодня ночью он со своей бандой взорвал и ограбил банкомат. Благодаря профессионалам из уголовной полиции Днепра мы снова их задержали", - пишет Аброськин.