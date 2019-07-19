Нардепа Пономарева вызвали на допрос в полицию по делу об убийстве Олешко (Сармата). ВИДЕО

Об этом сообщил народный депутат Мустаф Найем в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Это очень важная новость, многие ее ждали почти год. 31 июля 2018, в тот самый день, когда облили кислотой Екатерину Гандзюк, случилось еще одно резонансное преступление, которое долгое время было в тени протестов и мало привлекало внимание общественности. В тот день в городе Бердянске Запорожской области двумя выстрелами в упор был убит активист Виталий Олешко, "Сармат". Виталия расстреляли из обреза двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья на глазах у супруги и близкого друга. Все это время следователи, прокуроры и друзья "Сармата" косвенно или прямо намекали, что за убийством стоят народные депутаты и неофициально даже назывались фамилии", - прокомментировал Найем.

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Он утверждает, что "сегодня ситуация прояснилась".

"Несколько часов назад Национальная полиция вручила повестку о вызове на допрос народному депутату Александру Пономареву в качестве свидетеля по делу об убийстве активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Насколько мне известно, по одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Александр Пономарев, соответственно, по 78 округу, а Сергей Валентиров по 81 округу," - написал нардеп, опубликовав видео, на котором, по его словам, запечатлен момент вручения Пономареву повестки.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.