"Поддержи украинское": Садовый записал ролик на конопляном поле. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый разместил у себя на Facebook-странице видеоролик, в котором популяризирует конопляное масло украинского производства.

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"Богатая антиоксидантами, поэтому призываю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно. Наш, украинский продукт", - говорит на видео Садовый.

Как объясняет он в посте, ролик снят на плантациях технической конопли в Глуховском районе Сумской области.

"Ездил туда поддержать мэра Мишеля Терещенко, который на мажоритарном округе от "Самопомочи" бьется с адептом "русского мира" Деркачем", - написал Садовый.

Напомним, вчера в эфире ток-шоу "Право на владу" Андрей Садовый призвал демократические политические силы поддержать кандидата в народные депутаты Мишеля Терещенко в 159-м избирательном округе на Сумщине.

"Его основной оппонент на выборах - местный феодал Деркач, организует массовую скупку голосов", - сказал Садовый.

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