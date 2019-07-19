Полиция разоблачила межрегиональную наркогруппировку, которая 10 лет продавала психотропы по всей стране: изъято около 100 тыс. доз. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

Документирование всех звеньев организации длилось больше года. За это время оперативные работники установили тысячи человек, которые были клиентами наркоторговцев. Среди них - как наркозависимые лица, так и группы оптовых реализаторов психотропов. В частности, задокументирована противоправная деятельность 7 региональных групп наркодилеров - клиентов наркоорганизации, действовавших в различных областях нашего государства.

Установлено, что лидером преступной организации является 37-летний житель столицы. Имея длительные преступные связи в криминальном мире, в том числе, связанном с наркобизнесом, фигурант привлек к сотрудничеству своего родственника - специалиста в IT-технологиях. Последний создал специальный сайт для реализации психоактивных веществ и канал в популярном мессенджере и обеспечивал их постоянную работу и администрирование.

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Глава Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко отметил, что лидер организации наладил прямые поставки в Украину из Китайской Народной Республики высококонцентрированных новых психоактивных веществ.

"37-летний лидер преступной группировки лично выезжал в КНР для того, чтобы установить прямые тесные контакты с криминальной средой и наладить надежный канал поставки новых психоактивных веществ на территорию нашего государства", - сообщил Кихтенко.

Все фигуранты придерживались жесткой конспирации, постоянно меняли места дислокации и хранения психоактивных веществ. Для общения между членами организации использовались каналы связи с высокой степенью шифрования.

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В ходе финального этапа спецоперации по задержанию членов преступной организации проведено 26 обысков и изъято почти 100 000 доз наркотиков и психотропов, более 150 000 долларов США, 12 000 евро и 350 000 гривен наличности, полученной от реализации наркосредств. Также изъято 47 банковских карточек, оргтехника, а также 2 единицы оружия, 8 автомобилей. Заблокирована работа Интернет-ресурса, с помощью которого злоумышленники осуществляли сбыт новых психоактивных веществ. Ликвидирована нарколаборатория по изготовлению розничных партий психотропов.

Задержаны все восемь членов наркоорганизации. Им инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины. Согласно законодательству, членам организации грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

На данный момент лидеру и 5 членам группы судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму почти 65 млн гривен. Правоохранители также перекрыли все источники финансирования фигурантов, наложив арест на их банковские счета.