С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня, ранен боец ОС, - пресс-центр. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела: вблизи Гранитного (из стрелкового оружия), Лебединского (из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия), Песков (из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета).

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: дважды - по окраине Счастья (из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), в районе Артема (из крупнокалиберного пулемета), три раза - рядом с Новолуганским (из артиллерийской системы калибра 122 мм, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли, трое получили боевое травмирование.

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