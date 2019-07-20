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20.07.19 22:38

"Тревожный вызов. Разбираюсь", - Данилюк о ситуации по обыскам на "ArcelorMittal Кривой Рог". ВИДЕО

На ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявили об обысках СБУ. Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк выясняет обстоятельства.

Об этом он написал в фейсбуке, пишет Цензор.НЕТ. "Тревожный вызов. Разбираюсь...", - отметил Данилюк.

Тревожный вызов. Разбираюсь, - Данилюк о ситуации по обыскам на ArcelorMittal Кривой Рог 01

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К сообщению приложено видеообращение ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог Кривой Рог" в связи с обыском СБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.

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