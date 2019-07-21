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21.07.19 09:02

Членов всех УИК от "Самопомочи" в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский. ВИДЕО

Окружная избирательная комиссия 94 округа приняла якобы от "Самопомочи" неподписанные списки всех членов УИК округа от данной партии. Таким образом, "мертвыми душами" без ведома "Самопомочи" заменили уже существующих членов УИК от этой политсилы.

Об этом сообщает кандидат в нардепы по 94 округу от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Люди Кононенко в Окружной избирательной комиссии ради того, чтобы сфальсифицировать выборы - зарегистрировали поддельные документы на внесение членов участковых комиссий от партии "Самопомич".

То есть, чтобы выставить своих, лояльных людей - тупо нарисовали Документы, и сами же приняли их на заседании Комиссии. Хотя на них нет ни печатей, ни подписей", - написал он. 

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Напомним, Игорь Кононенко баллотируется в 94 округе на Киевщине. Его главным конкурентом в предвыборной гонке по этому округу является Александр Дубинский от "Слуги народа". Также баллотирующийся по этому округу нардеп Игорь Мосийчук недавно заявил о снятии своей кандидатуры. При этом, Мосийчук сообщил, что председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько предлагал ему 20 тыс. долларов за отказ баллотироваться в Раду.

Членов всех УИК от Самопомочи в 94 округе заменили на лояльных Кононенко людей, - Дубинский 01

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