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21.07.19 14:43

Тимошенко проголосовала на выборах: "Сегодня никто не знает, кто будет премьером". ВИДЕО

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Свой голос Тимошенко отдала на избирательном участке, расположенном на Подоле в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

"У Украины не осталось времени на ошибки, на эксперименты. Каждый бюллетень сегодня - это бюллетень за жизнь Украины, за жизнь наших детей и внуков", - сказала Тимошенко после голосования.

Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он возглавить правительство, председатель партии ответила: "Вы (украинцы - Ред.) Выбираете следующего премьера, голосуя за будущее страны. Сегодня никто не знает, кто будет премьером. Только от вашего голоса это зависит. Но наша команда готова браться за работу. Мы единственная команда, у которой есть программа, стратегия подъема Украины".

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