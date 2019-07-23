В Киеве на Печерске полыхает квартира, жильцы других заблокированы. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный", возгорание возникло в доме на Кловском спуске.
На месте ЧП прибыли пять пожарных машин, несколько карет "скорой помощи" и сотрудники "Киевгаза". Отмечается, что в результате пожара на этаже в квартирах заблокированы люди.
О жертвах или пострадавших ничего неизвестно.
"В Киеве на Печерске очень серьёзный пожар. Присвоена повышенная сложность. Едут дополнительные силы спасателей", - пишет сайт dtp.kiev.ua.
По состоянию на 13:40 пожарным удалось подключить брандспойт и начать тушение огня.