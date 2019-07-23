Друг Богдана Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в центре Киева в обмен на 17 квартир на окраине и будет строить еще один, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

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Первый жилой комплекс - ЖК New York на улице Антоновича. Генпрокуратура пыталась построить здесь жилье с начала 2000-х годов, но у первого застройщика возникли финансовые проблемы, и в 2014 году вместо него выбрали компанию "Оболоньторгстандарт".

В 2016 году одним из владельцев этой компании стал Орест Матковский, который раньше работал в подконтрольном Богдану "Украинском аграрном холдинге".

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После этого "Оболоньторгстандарт" стал тесно сотрудничать c SAGA Development, а сама SAGA впоследствии стала девелопером прокурорского дома.

В начале 2018 года дом сдали, но сотрудники Генпрокуратуры, конечно же, не получили в нем ни одной квартиры. Вместо этого ГПУ передали 17 квартир на севере Киева (Автозаводская, Вышгородская, Ветряные Горы, Макеевская, Макевский переулок).

Сейчас по такой же схеме собираются строить дом на участке Генпрокуратуры на территории завода "Арсенал". Это тоже центр Киева, Печерский район.

20 мая 2019 года Генпрокуратура попросила КГГА изменить назначение земли, и уже через две недели стройке дали "зеленый свет" и мэрия, и Госархстройинспекция.

Заказчиком строительства 17-этажного ЖК Philadelphia на 65 квартир стала компания "Оболоньторгстандарт", а девелоперами - SAGA и Perfect Group.

Компанию Perfect Group связывают с Дмитрием Исаенко, 15-м номером в списке "Оппозиционной платформы За жизнь". Вавриш называет Исаенко чуть ли не учителем. "Я с ним дружу и очень благодарен, чему он меня в жизни научил. Как строитель он прекрасный и прекрасный человек", - рассказал он.

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Генпрокуратура должна получить от застройщика 6-7 квартир.