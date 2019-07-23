В приграничной с Украиной Брянщине загрязняют местные реки, которые впадают в Десну, - эколог. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блог эколога Александра Чернова.

"Молочный гигант ТнВ "Сыр Стародубский", убив речку Бабинец, принялся гадить в соседнюю реку Судость? Жители города Почеп пожаловались накануне, что какое-то предприятие снова сбросило в местную реку Судость, одну из самых полноводных и больших водных артерий Брянской области, какую-то ядовитую жутко воняющую гадость белесого цвета. Очень напоминающую ту, которую почти два года назад, согласно решению суда, сбросил в другом брянском райцентре Севск в реку Сев крупный производитель свежих сыров "Умалат", - сообщил он.

"По словам немногочисленных очевидцев из числа местных жителей, некоторых из которых работали на молокозаводе, пару дней назад из Стародуба прибыла машина с огромной, вероятно, 30-ти тонной цистерной чего-то белого и страшно вонючего. Всю эту гадость где-то вечером слили на поле фильтрации ООО "Почеп-Молоко". Оно в результате оказалось переполненным. Отрава быстро ушла в Судость. Последствия не заставили себя ждать: стала массово дохнуть рыба - особенно много ее всплыло кверху брюхом у Козарезовского моста - это пригород Почепа", - сообщил эколог.

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"Поднятая шумиха заставила выехать на место представителя МЧС и санитарных врачей. Последние взяли пробы речной воды - результаты наверняка будут известны через пару или чуть больше дней. Пока брали пробы, мимо по поверхности воды, затянутой белесой пленкой, проплывали фрагменты белой творожистой массы. "Стоять рядом с рекой было невыносимо - так дурно от нее пахло, а проще говоря, воняло!"- рассказала общественница Александра Сулейманова.