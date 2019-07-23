Украинец вез из России анаболики на более миллиона гривен, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера поздно вечером в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы и сотрудниками СБУ в рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" пресекли попытку незаконного перемещения через российско-украинскую границу препаратов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПСУ.

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По предварительно полученной от сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы информации о возможной противоправной деятельности на одном из направлений государственной границы был выслан совместный пограничный наряд. В дальнейшем межведомственная группа, проверяя участок госграницы в районе н.п. Дмитровка, вблизи границы обнаружила и задержала гражданина Украины, который не имел при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Наряду с мужчиной, который оказался жителем одного из пограничных населенных пунктов, находились 4 ящика с препаратами, которые, вероятно, содержат анаболические стероиды. В ящиках было более 2560 упаковок с ампулами, флаконами и таблетками. Всего - 70 тысяч таблеток и около 60 тысяч ампул. Сумма оценки задержанного товара может достигать более миллиона гривен.

Правоохранители установили, что данный груз был незаконно перемещен через границу с территории России на территорию Украины.

За нарушение пограничного режима и незаконное пересечение государственной границы Украины относительно 62-летнего мужчины составлены административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП. Также в рамках уголовного производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 "Контрабанда" УК Украины, груз передан компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших следственных действий.

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Фото: dpsu.gov.ua

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