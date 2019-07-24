Пулеметчики, выполняющие боевые задачи на линии соприкосновения, провели полевые соревнование, - пресс-центр ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Основная цель соревнований - проверить уровень полевой выучки воинов, усовершенствовать их теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач, говорится в сообщении штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

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"Участники соревновались в нескольких номинациях: испытание физических кондиций, тактические действия обслуживающего в обороне, при попадании в засаду, а также в наступлении. Каждая номинация включала в себя отдельные упражнения по результатам которых определялись лучшие расчеты пулемета ПКМ. Кроме этого, пулеметчики сдавали зачет по тактической медицине. В частности, нужно было быстро наложить жгут-турникет и эвакуировать условно раненого с поля боя. По результатам соревнований был определен лучший расчет, который вскоре будет соревноваться на первенство Объединенных сил", - рассказали в штабе ООС.

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